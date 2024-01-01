ORFY | ORFY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORFY Hızlı Proje Tanıtımı
Ordify, birden fazla blok zinciri ağında yatırım deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış, özenle hazırlanmış bir ürün paketi sunmaktadır. Bu paket bir Launchpad, Köprü ve Cüzdan içermektedir. Paketin işlevselliğini geliştirmek için daha fazla araç ekleme çalışmalarını sürdürüyoruz.ORFY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORFY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORFY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000