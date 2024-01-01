ORFY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ordify, birden fazla blok zinciri ağında yatırım deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış, özenle hazırlanmış bir ürün paketi sunmaktadır. Bu paket bir Launchpad, Köprü ve Cüzdan içermektedir. Paketin işlevselliğini geliştirmek için daha fazla araç ekleme çalışmalarını sürdürüyoruz.