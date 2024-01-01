ORDI 2.0 | ORDI2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORDI 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
ORDI2, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.ORDI 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORDI2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORDI2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORDI2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000,000,000