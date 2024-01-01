ORDI | ORDI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORDI Hızlı Proje Tanıtımı
ORDI, Bitcoin blok zincirinde BRC-20 değiştirilebilir token standardına uygun olarak oluşturulan ilk tokendir.ORDI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORDI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORDI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORDI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000