ORCA INU | ORCAINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORCA INU Hızlı Proje Tanıtımı
Memecoin İnovasyonu, Sürdürülebilir Enerji Girişimleri ve Blok Zinciri ile Geliştirilmiş Okyanus Korumasında Bir Yol Açmak. ORCA INU, enerji tasarruflu blok zinciri ağlarında gelişmek üzere tasarlanmış bir kripto para birimi olarak öne çıkmaktadır. Bunu, yalnızca işlem maliyetlerini düşük tutmakla kalmayıp aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılmasında da önemli bir rol oynayan Hisse İspatı (POS) mutabakat algoritmalarının uygulanmasıyla başarmaktadır. Bu ileri görüşlü yaklaşım, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir çevrimiçi dünya yaratmaya yönelik katkımızdır.ORCA INU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıORCAINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORCAINU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000