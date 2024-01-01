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Memecoin İnovasyonu, Sürdürülebilir Enerji Girişimleri ve Blok Zinciri ile Geliştirilmiş Okyanus Korumasında Bir Yol Açmak. ORCA INU, enerji tasarruflu blok zinciri ağlarında gelişmek üzere tasarlanmış bir kripto para birimi olarak öne çıkmaktadır. Bunu, yalnızca işlem maliyetlerini düşük tutmakla kalmayıp aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılmasında da önemli bir rol oynayan Hisse İspatı (POS) mutabakat algoritmalarının uygulanmasıyla başarmaktadır. Bu ileri görüşlü yaklaşım, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir çevrimiçi dünya yaratmaya yönelik katkımızdır.