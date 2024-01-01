ORBK | ORBK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORBK Hızlı Proje Tanıtımı
Bitcoin L1 üzerine inşa edilen ve zincir dışı denge durumu işleme ortamında Bileşik Finans mantığından yararlanarak çığır açıcı bir protokol olan Ordibank'a hoş geldiniz. BTCFI ekosistemini, yerel Bitcoin üzerinde türünün ilk örneği Borç Alma ve Borç Verme Protokolü olarak tanıtıyor.ORBK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORBK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORBK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıORBK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000