ORBK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bitcoin L1 üzerine inşa edilen ve zincir dışı denge durumu işleme ortamında Bileşik Finans mantığından yararlanarak çığır açıcı bir protokol olan Ordibank'a hoş geldiniz. BTCFI ekosistemini, yerel Bitcoin üzerinde türünün ilk örneği Borç Alma ve Borç Verme Protokolü olarak tanıtıyor.