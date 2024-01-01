ORBI | ORBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORBI Hızlı Proje Tanıtımı
Runes, BRC20 ve Bitcoin ağlarında dünyanın ilk süper modüler araç paketidir. Layer-zero teknolojisi ile güçlendirilmiştir.ORBI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORBI Token MEXC'de
MEXC Borsası, ORBI (ORBI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ORBI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ORBI satın almak veya MEXC ORBI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıORBI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,000,000,000