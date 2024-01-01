ORARE | ORARE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORARE Hızlı Proje Tanıtımı
OneRare features a unique Foodverse, divided over four areas to engage in various food activities. Players can explore the metaverse with ease, thanks to our simplified gameplay and food theme, and discover ways to play, earn, collect and battle.ORARE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORARE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORARE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORARE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000