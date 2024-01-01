ORAIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Oraichain tarafından geliştirilen OraiDEX, çok zincirli birlikte çalışabilme ve optimum hız özelliklerine sahip CosmWasm akıllı sözleşme tabanlı merkeziyetsiz bir borsadır.