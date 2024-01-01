ORAIX | ORAIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORAIX Hızlı Proje Tanıtımı
Oraichain tarafından geliştirilen OraiDEX, çok zincirli birlikte çalışabilme ve optimum hız özelliklerine sahip CosmWasm akıllı sözleşme tabanlı merkeziyetsiz bir borsadır.ORAIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORAIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORAIX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıORAIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz749,999,979