ORAI | ORAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORAI Hızlı Proje Tanıtımı
Oraichain, çok boyutlu güvenilir yapay zeka kanıtları sağlar ve Web3 ile güvenli entegrasyon sağlar. Temel yapı taşı olarak yapay zeka ile Oraichain, AI Oracle, DINO Center ile DINO Hub, AI Marketplace & Data Marketplace, tamamen zincir üstü VRF, Yapay Zeka tabanlı NFT üretimi ve telif hakkı koruması, Telif Hakkı Protokolü, Yapay Zeka destekli Verim Toplayıcı Platformu, Cosmwasm IDE ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok temel ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmiştir. Oraichain, dünyadaki ilk katman 1 AI Oracle ve Trustworthy Proofs™️'dur.ORAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz17,451,639