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Yatırımcıların KOL (kilit fikir lideri) etkisinin ötesini görmelerini sağlayan cesur yeni bir teknoloji; piyasa verimsizliklerini azaltmak ve bir alım satım avantajı yaratmak için veri analitiği ve tahmine dayalı modeller kullanıyor. Oracle AI ile yalnızca daha erken davranmakla kalmayacak, daha iyi seçimler yapacaksınız.