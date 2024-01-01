OPP | OPP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OPP Hızlı Proje Tanıtımı
OPP projesi, dijital dünyada bir adım daha ileri giderecek ve NFT'yi kullanarak çeşitli dijital içeriklerin mülkiyetini kanıtlayabilen yeni bir finansal çağ başlatacaktır. Ayrıca, ekonomik faaliyetleri kullanıcı katılımıyla mümkün kılan bir SNS platformunun geliştirilmesiyle, OPP projesi, orijinal YouTube videoları, metinler, sertifikalar, lisanslar, şifreli yazılar gibi dijital içeriklerin mülkiyetini herkese açık olarak doğrulayabilen yeni bir iletişim sistemi oluşturacaktır.OPP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OPP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOPP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOPP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000