OPP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OPP projesi, dijital dünyada bir adım daha ileri giderecek ve NFT'yi kullanarak çeşitli dijital içeriklerin mülkiyetini kanıtlayabilen yeni bir finansal çağ başlatacaktır. Ayrıca, ekonomik faaliyetleri kullanıcı katılımıyla mümkün kılan bir SNS platformunun geliştirilmesiyle, OPP projesi, orijinal YouTube videoları, metinler, sertifikalar, lisanslar, şifreli yazılar gibi dijital içeriklerin mülkiyetini herkese açık olarak doğrulayabilen yeni bir iletişim sistemi oluşturacaktır.