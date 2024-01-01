OP | OP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OP Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum'un ikinci katman ölçeklendirme çözümü Optimism, protokolün yeni yönetişim sistemi olan Optimism Collective'i oluşturan iki merkezden biri olan Token House için yeni yönetişim belirteci OP'sini tanıttı. Ağın ilk kullanıcılarına, 2022'nin ikinci çeyreğinde, varlığın toplam arzının %5'ini oluşturan OP airdrop'ları alma fırsatı verilecek.OP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıOP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,294,967,296