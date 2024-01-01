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Ethereum'un ikinci katman ölçeklendirme çözümü Optimism, protokolün yeni yönetişim sistemi olan Optimism Collective'i oluşturan iki merkezden biri olan Token House için yeni yönetişim belirteci OP'sini tanıttı. Ağın ilk kullanıcılarına, 2022'nin ikinci çeyreğinde, varlığın toplam arzının %5'ini oluşturan OP airdrop'ları alma fırsatı verilecek.