Ooki Protocol | OOKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ooki Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.Ooki Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OOKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOOKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOOKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,500,000,000