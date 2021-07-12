OpenOcean | OOE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OpenOcean Hızlı Proje Tanıtımı
OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.OpenOcean geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OOE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOOE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOOE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000