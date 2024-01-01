ONS | ONS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ONS Hızlı Proje Tanıtımı
ONS: Merkeziyetsiz Değer ve Veri Sahipliği ile Web 3.0'ın Geleceğini Güçlendirir.ONS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ONS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıONS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıONS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz810,500,000,000