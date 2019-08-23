Ontology Gas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ONG (Ontology Gas), Ontology ağının kullanım hakkını temsil eden Ontology ağının ikinci yardımcı programı simgesidir. Ontology'nin çalışması, çeşitli düğüm türlerinin desteğini gerektirir.Ontology, ağ katkısının telafisi olan çeşitli düğüm türlerinin işletim ücretlerini, ONG'yi ödeyerek ağın istikrarını ve güvenliğini garanti eder.