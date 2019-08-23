Ontology Gas | ONG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ontology Gas Hızlı Proje Tanıtımı
ONG (Ontology Gas), Ontology ağının kullanım hakkını temsil eden Ontology ağının ikinci yardımcı programı simgesidir. Ontology'nin çalışması, çeşitli düğüm türlerinin desteğini gerektirir.Ontology, ağ katkısının telafisi olan çeşitli düğüm türlerinin işletim ücretlerini, ONG'yi ödeyerek ağın istikrarını ve güvenliğini garanti eder.Ontology Gas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıONG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıONG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-08-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1.43 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000