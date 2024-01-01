ONEFINITY | ONEFINITY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ONEFINITY Hızlı Proje Tanıtımı
OneFinity, EVM uyumlu bir Sovereign Shard'dır: Zincirler Arası İnovasyon, Sınırsız Genişleme, Sonsuz Ölçek. OneFinity ile Ethereum'un potansiyelini artırın ve X'in gücüne inovasyon sağlayın.ONEFINITY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ONEFINITY Token MEXC'de
MEXC Borsası, ONEFINITY (ONEFINITY) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ONEFINITY
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ONEFINITY satın almak veya MEXC ONEFINITY ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ONEFINITY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ONEFINITY vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıONEFINITY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıONEFINITY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz26,500,000