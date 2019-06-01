Harmony | ONE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Harmony Hızlı Proje Tanıtımı
Harmony, state sharding ve eşler arası networking alanlarında önemli yeniliklere sahip hızlı ve güvenli bir blok zinciridir.Harmony geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ONE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıONE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıONE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-06-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.003175 USDT
Maksimum Arz12,600,000,000