Ondo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ondo Foundation'un misyonu, kurumsal düzeyde finansal ürün ve hizmetler aracılığıyla yeni bir finansal kapsayıcılık ve piyasa verimliliği çağını başlatmaktır.