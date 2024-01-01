Ondo | ONDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ondo Hızlı Proje Tanıtımı
Ondo Foundation'un misyonu, kurumsal düzeyde finansal ürün ve hizmetler aracılığıyla yeni bir finansal kapsayıcılık ve piyasa verimliliği çağını başlatmaktır.Ondo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ONDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıONDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıONDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000