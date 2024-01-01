OMNISWAP | OMNI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OMNISWAP Hızlı Proje Tanıtımı
OMNISWAP, BSC'ye dayalı bir Web3 merkeziyetsiz gelişme platformudur. Hizmetleri, DEX, LP madenciliği ve NFT gibi merkeziyetsiz finansal hizmetleri kapsar.OMNISWAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OMNI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOMNI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMNI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000