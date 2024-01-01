OMMNIVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Platform, kullanıcılarının benzersiz bir dijital sanat eserine sahip olmalarını sağlamaktadır. Kısmi NFT sahipliği ile herkes bu heyecan verici alana katılabilir. Kullanıcı dostu web siteleri, dijital sanat NFT'ler satın almak, satmak veya takas etmek için sorunsuz bir deneyim sunuyor. Kullanıcılarımızın birinci sınıf ERC-721 ve ERC-1155 standartlarıyla oluşturulan büyüleyici NFT sanatına sahip olmalarını sağlıyoruz.