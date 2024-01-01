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OMMNIVERSE | OMMI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

OMMNIVERSE Hızlı Proje Tanıtımı

Platform, kullanıcılarının benzersiz bir dijital sanat eserine sahip olmalarını sağlamaktadır. Kısmi NFT sahipliği ile herkes bu heyecan verici alana katılabilir. Kullanıcı dostu web siteleri, dijital sanat NFT'ler satın almak, satmak veya takas etmek için sorunsuz bir deneyim sunuyor. Kullanıcılarımızın birinci sınıf ERC-721 ve ERC-1155 standartlarıyla oluşturulan büyüleyici NFT sanatına sahip olmalarını sağlıyoruz.
OMMNIVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OMMI Token MEXC'de

MEXC Borsası, OMMNIVERSE (OMMI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OMMI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OMMNIVERSE satın almak veya MEXC OMMI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OMMNIVERSE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OMMI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOMMI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMMI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,785,781
OMMI Fiyat HesaplayıcıOMMNIVERSE Satın Alma

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