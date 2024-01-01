OMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OM Project, işletmelerin omChain adlı Blockchain altyapısını kullanarak denetime daha az, üretime daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak, Omlira tarafından desteklenen bir çözüm grubudur. omChain, insanların üçüncü taraflardan aldıkları bilgilerin bütünlüğünü doğrulamalarına izin verecektir. Omlira, OM Projesinin yerel belirtecidir ve Ethereum ağında bir ERC-20 belirteci olarak çalışan çok zincirli bir hibrit varlıktır.