OMC | OMC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OMC Hızlı Proje Tanıtımı
OM Project, işletmelerin omChain adlı Blockchain altyapısını kullanarak denetime daha az, üretime daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak, Omlira tarafından desteklenen bir çözüm grubudur. omChain, insanların üçüncü taraflardan aldıkları bilgilerin bütünlüğünü doğrulamalarına izin verecektir.
Omlira, OM Projesinin yerel belirtecidir ve Ethereum ağında bir ERC-20 belirteci olarak çalışan çok zincirli bir hibrit varlıktır.OMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OMC Token MEXC'de
MEXC Borsası, OMC (OMC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OMC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OMC satın almak veya MEXC OMC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OMC tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OMC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOMC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000