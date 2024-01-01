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OMAX Coin, daha kısa blok süresini ve daha düşük işlem ücretlerini destekleyebilen bir PoS mutabakat sistemine dayanır. Staking'in en bağlı doğrulayıcı adayları doğrulayıcı olarak bloklar üretecektir. Çift işaret tespiti ve diğer eğik çizgi mantığı, güvenliği, kararlılığı ve zincir kesinliğini garanti eder. OMAX Coin, EVM uyumlu akıllı sözleşmeleri ve protokolleri de destekler. OMAX, OMAX ekosistemindeki yerel ve tek kullanılabilir para birimidir.