OMAX | OMAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OMAX Hızlı Proje Tanıtımı
OMAX Coin, daha kısa blok süresini ve daha düşük işlem ücretlerini destekleyebilen bir PoS mutabakat sistemine dayanır. Staking'in en bağlı doğrulayıcı adayları doğrulayıcı olarak bloklar üretecektir. Çift işaret tespiti ve diğer eğik çizgi mantığı, güvenliği, kararlılığı ve zincir kesinliğini garanti eder. OMAX Coin, EVM uyumlu akıllı sözleşmeleri ve protokolleri de destekler. OMAX, OMAX ekosistemindeki yerel ve tek kullanılabilir para birimidir.OMAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OMAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOMAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,000,000,000