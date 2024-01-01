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OracleMesh, API'lerin üçüncü taraf aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan blok zinciri uygulamalarına veri sağlamasına olanak tanıyan bir veri tahmin mekanizmasıdır. OM3 projenin yerel tokenidir ve OM3 sahipleri yönetişim teklifleri sunabilir ve oy kullanabilir.