Oracle Mesh | OM3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oracle Mesh Hızlı Proje Tanıtımı
OracleMesh, API'lerin üçüncü taraf aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan blok zinciri uygulamalarına veri sağlamasına olanak tanıyan bir veri tahmin mekanizmasıdır. OM3 projenin yerel tokenidir ve OM3 sahipleri yönetişim teklifleri sunabilir ve oy kullanabilir.Oracle Mesh geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOM3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOM3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000