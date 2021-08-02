OKC Token | OKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OKC Token Hızlı Proje Tanıtımı
OKExChain, blok zinciri teknolojisine dayalı işlem işinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan açık kaynaklı, yüksek performanslı, merkeziyetsiz bir işlem zinciridir. Açık bir halka açık zincir ekosistemi olarak, herkes OKExChain süper düğümü için çalışabilir, kendi dijital varlıklarını piyasaya sürebilir, kendi dijital varlık işlem çiftlerini oluşturabilir ve işlemler gerçekleştirebilir. Aynı zamanda EVM sanal makine teknolojisi ve OKEx çapraz zincir ağ geçidinin tanıtımı yapılacaktır. OKExChain aracılığıyla, blok zincirinin değer birlikte çalışabilirliği, kullanıcı iletişimi ve senaryo uygulama birlikte çalışabilirliği basit ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve son olarak ekosistemin birlikte inşası ve katma değerli bir sistemin inşası gerçekleştirilir.OKC Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-08-02
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000