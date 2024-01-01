OKEx utility Token | OKB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OKEx utility Token Hızlı Proje Tanıtımı
OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.OKEx utility Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OKB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOKB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOKB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000