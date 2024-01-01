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Solana blok zincirinde kanguruların canlılığını kripto para potansiyeliyle benzersiz bir şekilde birleştiren ve herkesin dijital cüzdanlarını geleceğe yönelik umutlar ve zenginlikle doldurmayı amaçlayan yenilikçi bir proje olan #SolOK dünyasına hoş geldiniz.