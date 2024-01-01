SOLOK | OK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLOK Hızlı Proje Tanıtımı
Solana blok zincirinde kanguruların canlılığını kripto para potansiyeliyle benzersiz bir şekilde birleştiren ve herkesin dijital cüzdanlarını geleceğe yönelik umutlar ve zenginlikle doldurmayı amaçlayan yenilikçi bir proje olan #SolOK dünyasına hoş geldiniz.SOLOK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000