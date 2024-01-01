OJA | OJA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OJA Hızlı Proje Tanıtımı
Ojamu, Markalara Web 3.0 ekonomisi için ihtiyaç duydukları içgörüleri ve eyleme geçirilebilir zekayı sağlayan AI ve Blockchain destekli bir platformdur. Ojamu Akıllı Platformu (OIP), marka bilinirliğini, kullanıcı edinimini ve elde tutmayı artıran otomatik, dijital stratejiler oluşturmak için 'gerçek zamanlı' verileri kullanarak Markaların kendilerini Web3 dünyasında etkili bir şekilde konumlandırmalarına olanak tanır. OIP, Markaların Web3 dünyasındaki varlığını ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için önde gelen blok zinciri protokollerinden temel endüstri verilerine güvenli bir şekilde erişir ve bunları çapraz ilişkilendirir.OJA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOJA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOJA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000