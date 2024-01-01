OGzClub | OGZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OGzClub Hızlı Proje Tanıtımı
OGz, sevilen Meme kültürünü DeFi ile birleştirerek gelişen bir topluluk yaratmaya çalışan öncü MemeFi projesidir.OGzClub geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OGZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOGZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOGZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz118,000,000,000