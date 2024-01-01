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Openfabric AI, yapay zeka uygulamaları için yeni bir temel oluşturmak üzere blok zinciri, gelişmiş kriptografi ve yeni altyapının gücünden yararlandığımız, yapay zeka uygulamalarını birleştirmek ve inşa etmek için merkeziyetsiz bir Katman 1 yapay zeka protokolüdür. Ekosistemimizde herkes güçlü yapay zekalara hızlı, kolay, düşük maliyetli ve sorunsuz bir şekilde erişebilir.