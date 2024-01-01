Openfabric AI | OFN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Openfabric AI Hızlı Proje Tanıtımı
Openfabric AI, yapay zeka uygulamaları için yeni bir temel oluşturmak üzere blok zinciri, gelişmiş kriptografi ve yeni altyapının gücünden yararlandığımız, yapay zeka uygulamalarını birleştirmek ve inşa etmek için merkeziyetsiz bir Katman 1 yapay zeka protokolüdür. Ekosistemimizde herkes güçlü yapay zekalara hızlı, kolay, düşük maliyetli ve sorunsuz bir şekilde erişebilir.Openfabric AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOFN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOFN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000