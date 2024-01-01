Ocean Finance | OF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ocean Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Ocean Finance (OF), merkeziyetsiz bir finansal ekosistem inşa ederek finansın geleceğini yeniden şekillendirmeye kararlıdır.Ocean Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,000,000