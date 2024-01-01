OETH | OETH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OETH Hızlı Proje Tanıtımı
OETH, üstün getiri sağlamak için çeşitlendirilmiş teminat kullanan likit staking türevleri için bir getiri toplayıcısıdır. Tutanların otomatik ve pasif bir şekilde son derece rekabetçi getiriler elde etmelerini sağlayan ilk ETH'ye sabitlenmiş tokenlerden biridir.OETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OETH Token MEXC'de
MEXC Borsası, OETH (OETH) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OETH
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OETH satın almak veya MEXC OETH ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OETH tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OETH vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOETH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz44,331