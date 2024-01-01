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OETH, üstün getiri sağlamak için çeşitlendirilmiş teminat kullanan likit staking türevleri için bir getiri toplayıcısıdır. Tutanların otomatik ve pasif bir şekilde son derece rekabetçi getiriler elde etmelerini sağlayan ilk ETH'ye sabitlenmiş tokenlerden biridir.