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Orchai, yapay zeka tarafından desteklenen çoklu protokoller ve özellikler sağlayan düşük kodlu bir DeFi platformudur. Farklı ürünlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir ekosistem ile Orchai, 2 nihai hedefi hedeflemektedir: Yönetim ve yatırım stratejisini iyileştirmek ( Yapay zeka tarafından desteklenen düşük kod DeFi özellikleri ile) ve varlık akışını optimize etmek (2 protokol ile: Liquid Stacking & Money Market). Orchai'nin gücü, DeFi'nin potansiyelini Yapay Zeka algoritmalarıyla ortaya çıkaran Çapraz zincir özelliği ve Yapay Zeka desteğinde yatmaktadır.