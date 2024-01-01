OCH | OCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OCH Hızlı Proje Tanıtımı
Orchai, yapay zeka tarafından desteklenen çoklu protokoller ve özellikler sağlayan düşük kodlu bir DeFi platformudur. Farklı ürünlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir ekosistem ile Orchai, 2 nihai hedefi hedeflemektedir: Yönetim ve yatırım stratejisini iyileştirmek ( Yapay zeka tarafından desteklenen düşük kod DeFi özellikleri ile) ve varlık akışını optimize etmek (2 protokol ile: Liquid Stacking & Money Market). Orchai'nin gücü, DeFi'nin potansiyelini Yapay Zeka algoritmalarıyla ortaya çıkaran Çapraz zincir özelliği ve Yapay Zeka desteğinde yatmaktadır.OCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOCH
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000