OceanFi | OCF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OceanFi Hızlı Proje Tanıtımı
OceanFi kapsamlı bir fitness ekosistemidir. OceanFi, fitness tutkunları için özel olarak tasarlanmış çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmanın yanı sıra topluluğun performansını teşvik edip ödüllendirerek sürdürülebilir ve tatmin edici bir topluluk oluşturur.OceanFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OCF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOCF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOCF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz28,000,000