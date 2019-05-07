OCEAN Token | OCEAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OCEAN Token Hızlı Proje Tanıtımı
An ecosystem for the data economy and associated services, with a tokenized service layer that securely exposes data, storage, compute and algorithms for consumption.OCEAN Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OCEAN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOCEAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı海洋協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-05-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,410,000,000