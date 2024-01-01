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OBRok ekibi, uzay ve havacılık bilimleri üzerine çalışan bir topluluktur. Ekip, günümüz koşullarında üniversiteler, araştırma kurumları ve meraklı girişimciler tarafından geliştirilen uydu ve elektronik cihazları uzayın çeşitli katmanlarına taşımanın hem maliyetli hem de güç bir süreç olduğunu gördü. Ek olarak, bazı uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle bilimsel araştırma yapmanın zorluklarının farkında. Ekip, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.