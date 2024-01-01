OBROK | OBROK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OBROK Hızlı Proje Tanıtımı
OBRok ekibi, uzay ve havacılık bilimleri üzerine çalışan bir topluluktur. Ekip, günümüz koşullarında üniversiteler, araştırma kurumları ve meraklı girişimciler tarafından geliştirilen uydu ve elektronik cihazları uzayın çeşitli katmanlarına taşımanın hem maliyetli hem de güç bir süreç olduğunu gördü. Ek olarak, bazı uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle bilimsel araştırma yapmanın zorluklarının farkında. Ekip, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.OBROK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OBROK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOBROK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOBROK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz241,400,000,200,199