OBETA | OBETA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OBETA Hızlı Proje Tanıtımı
Gelecek, yaygın olarak benimsenmek üzere tasarlanmış entegre bir yapay zeka sohbet robotu modülüne sahip dinamik bir dPoS tabanlı blok zinciri olan OnCall'dur. Bu yenilikçi platform, devredilmiş Hisse Kanıtının (dPoS) verimliliğini gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle birleştirerek onu son derece erişilebilir ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır hale getiriyor.OBETA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OBETA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOBETA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000