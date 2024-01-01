OBETA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gelecek, yaygın olarak benimsenmek üzere tasarlanmış entegre bir yapay zeka sohbet robotu modülüne sahip dinamik bir dPoS tabanlı blok zinciri olan OnCall'dur. Bu yenilikçi platform, devredilmiş Hisse Kanıtının (dPoS) verimliliğini gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle birleştirerek onu son derece erişilebilir ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır hale getiriyor.