O4DX | O4DX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
O4DX Hızlı Proje Tanıtımı
OrangeDX, kullanıcılara BRC20 ve köprülenmiş EVM tokenlerinin, alım satımını, swapını, korunmasını ve piyasaya sürülmesini sağlayan çok yönlü bir platform sunmaya adanmış, öncü ve birinci nesil bir Bitcoin DeFi merkezidir. Kapsamlı hizmet paketi, kullanıcılar için bütünsel bir DeFi deneyimi sağlayarak borç alma ve borç vermeyi de kapsamaktadır.O4DX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
O4DX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıO4DX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıO4DX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000