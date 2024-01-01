O4DX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OrangeDX, kullanıcılara BRC20 ve köprülenmiş EVM tokenlerinin, alım satımını, swapını, korunmasını ve piyasaya sürülmesini sağlayan çok yönlü bir platform sunmaya adanmış, öncü ve birinci nesil bir Bitcoin DeFi merkezidir. Kapsamlı hizmet paketi, kullanıcılar için bütünsel bir DeFi deneyimi sağlayarak borç alma ve borç vermeyi de kapsamaktadır.