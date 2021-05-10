O3 Swap | O3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
O3 Swap Hızlı Proje Tanıtımı
Tescilli bir çapraz zincir toplama protokolü olan O3 Swap, 2 çözüm kullanarak daha verimli alım satım yolları elde etmek için tasarlanmıştır. İlk çözüm Likidite Toplamadır - likidite kaynağını ana akım blok zincirlerinden önde gelen Merkeziyetsiz Borsalar (DEX'ler) arasında toplar. Diğer kısım ise Çapraz Zincir Değişimi - DeFi kullanıcılarının kendi cüzdanları içinde tek bir tıklama ile zincirler arası varlıkları serbestçe takas etmelerine olanak tanıyan çapraz zincir protokollerinin uygulanmasıdır.O3 Swap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıO3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıO3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-10
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000