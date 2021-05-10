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Tescilli bir çapraz zincir toplama protokolü olan O3 Swap, 2 çözüm kullanarak daha verimli alım satım yolları elde etmek için tasarlanmıştır. İlk çözüm Likidite Toplamadır - likidite kaynağını ana akım blok zincirlerinden önde gelen Merkeziyetsiz Borsalar (DEX'ler) arasında toplar. Diğer kısım ise Çapraz Zincir Değişimi - DeFi kullanıcılarının kendi cüzdanları içinde tek bir tıklama ile zincirler arası varlıkları serbestçe takas etmelerine olanak tanıyan çapraz zincir protokollerinin uygulanmasıdır.