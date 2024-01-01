NETZERO | NZERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NETZERO Hızlı Proje Tanıtımı
NETZERO is a social platform which deals with all types of sports,culture, art and their distribution in daily life. Individuals can improve the quality of their lives through NETZERO. It is not only an ecosystem for operation of virtual asset but also is a unique culture-contents metaverse. Once you become a member of NETZERO, you can create the values from all activities in normal daily life within the social space. Further, you'll see a unique culture contents social platform you've never experienced before in the online world in which 'Untact' is becoming the basic. This NETZERO's unique service has been built safe and clear based on the blockchain technology. This is a metaverse platform in which various values can be put into NFT and be distributed.NETZERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NZERO Token MEXC'de
MEXC Borsası, NETZERO (NZERO) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NZERO
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NETZERO satın almak veya MEXC NZERO ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NETZERO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NZERO vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNZERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNZERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000