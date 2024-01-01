NXTT | NXTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NXTT Hızlı Proje Tanıtımı
$NXTT, sanal Dünya'da arazi alıp satabileceğiniz blok zinciri tabanlı metaverse'ü olan Next Earth'ün yerel tokenidir.NXTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NXTT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNXTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNXTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz60,000,000,000