Nexus Dubai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"BAE'deki çeşitli şirketlerle ortaklaşa yürütülen Nexus Projesi, başta Dubai ve Abu Dabi olmak üzere birçok perakende mağazasında, restoranda vb. kullanılabilecektir. Mağazalar, sistemi kurmak için büyük tutarlarda para harcamak zorunda kalmadan da normal bir şekilde üye olabilecektir. Nexus Token, çeşitli ağları destekleyen, köprü oluşturan çoklu ağ tokenidir."