Nexus Dubai | NXD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nexus Dubai Hızlı Proje Tanıtımı
"BAE'deki çeşitli şirketlerle ortaklaşa yürütülen Nexus Projesi, başta Dubai ve Abu Dabi olmak üzere birçok perakende mağazasında, restoranda vb. kullanılabilecektir. Mağazalar, sistemi kurmak için büyük tutarlarda para harcamak zorunda kalmadan da normal bir şekilde üye olabilecektir.
Nexus Token, çeşitli ağları destekleyen, köprü oluşturan çoklu ağ tokenidir."Nexus Dubai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNXD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNXD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000