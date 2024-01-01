NXAI | NXAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NXAI Hızlı Proje Tanıtımı
Yapay zeka ve blok zinciri teknolojisinin mükemmel bir karışımı, finansın geleceğine açılan kapının kilidini açıyor.NXAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNXAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNXAI
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,999,999,999