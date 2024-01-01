Newscrypto | NWC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Newscrypto Hızlı Proje Tanıtımı
NewsCrypto token (NWC), yeni başlayan yatırımcılardan kripto uzmanlarına kadar herkes için kapsamlı bir dizi gösterge, eğitim kaynağı ve eğlence sunan NewsCrypto ekosisteminin yerel tokenidir. Proje, bir kripto yatırımcısının ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir yerde sunmayı ve aynı zamanda kullanıcıların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve kaliteli içerik yayınlayarak NWC kazanabilecekleri topluluk odaklı bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.Newscrypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NWC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNWC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNWC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz280,000,000