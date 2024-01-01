NvirWorld | NVIR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NvirWorld Hızlı Proje Tanıtımı
DAPP, NFT, DeFi işlevlerini barındıran eksiksiz blok zinciri şirketidir ve patentli CBDC teknolojisini içeren yeni nesil ana ağa öncülük ediyor.NvirWorld geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NVIR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNVIR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNVIR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,700,000,000