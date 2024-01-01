NUTS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Thetanuts Finance, altcoin seçeneklerine odaklanan merkeziyetsiz bir zincir üstü seçenekler protokolüdür ve kullanıcıların zincir üstü seçeneklerde long veya short işlem yapmasına olanak tanır.