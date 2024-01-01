NUTS | NUTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NUTS Hızlı Proje Tanıtımı
Thetanuts Finance, altcoin seçeneklerine odaklanan merkeziyetsiz bir zincir üstü seçenekler protokolüdür ve kullanıcıların zincir üstü seçeneklerde long veya short işlem yapmasına olanak tanır.NUTS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NUTS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNUTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz755,392,499