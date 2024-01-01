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Nutcoin, topluluk odaklı bir memecoin'dir ve tek bir misyonu vardır: NUTS meme'lerinden yola çıkarak bu kriptosferde şimdiye kadar görülmüş en büyük topluluğu oluşturmak.