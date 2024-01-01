Nutcoin | NUT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nutcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Nutcoin, topluluk odaklı bir memecoin'dir ve tek bir misyonu vardır: NUTS meme'lerinden yola çıkarak bu kriptosferde şimdiye kadar görülmüş en büyük topluluğu oluşturmak.Nutcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NUT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNUT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNUT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000,000