Numbers Protocol | NUM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Numbers Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Numbers Protocol projesinin vizyonu, ağdaki kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için kanıt belgelerinden, kayıtların doğruluğundan ve veri kaynaklarından yararlanarak fotoğrafların (görüntüleri ve videoları kapsayan) önemli olduğu bir ekosistem oluşturmaktır. Doğrulayıcılar ve diğer ağ operatörleri gibi katılımcılar, kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için hizmetler sunarak ödüller alabilecektir.Numbers Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNUM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000