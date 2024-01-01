Numbers Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Numbers Protocol projesinin vizyonu, ağdaki kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için kanıt belgelerinden, kayıtların doğruluğundan ve veri kaynaklarından yararlanarak fotoğrafların (görüntüleri ve videoları kapsayan) önemli olduğu bir ekosistem oluşturmaktır. Doğrulayıcılar ve diğer ağ operatörleri gibi katılımcılar, kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için hizmetler sunarak ödüller alabilecektir.