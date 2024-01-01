NUB | NUB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NUB Hızlı Proje Tanıtımı
Aptal Nub aptalca şeyler çiziyor ve aptalca davranıyor.NUB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NUB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNUB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNUB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000