NTX | NTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NTX Hızlı Proje Tanıtımı
NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.NTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NTX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000